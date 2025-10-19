Стали известны ответные меры Колумбии на уничтожение военными США судна с рыбаками

Власти Колумбии инициируют судебные разбирательства в связи с инцидентом, произошедшим 16 сентября, когда военные США уничтожили катер, принадлежавший колумбийскому рыболову. Президент страны Густаво Петро в своем обращении в социальной сети X сообщил, что судно, предположительно, находилось в территориальных водах Колумбии в момент атаки.

По словам президента, катер был колумбийским, с заглушенным и поднятым мотором, что свидетельствует о его неисправности. На борту находился опытный рыбак Алехандро Каранса, который пропал без вести после инцидента.

Петро поручил Генеральной прокуратуре Колумбии обеспечить защиту семьям пострадавших и рассмотреть возможность присоединения к аналогичным делам граждан Тринидада и Тобаго для совместных судебных действий в рамках американской правовой системы.

