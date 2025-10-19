Жители Германии выступили против выплат украинским беженцам

Порядка 70 процентов немцев, участвовавших в опросе социологического института INSA, выступили против выплат гражданских пособий украинским беженцам. Об этом сообщило издание Bild.

Отмечается, что 17 процентов респондентов уверены, что беженцы из Украины должны продолжать получать пособия. Еще 66 процентов опрошенных немцев выступили против сохранения подобных выплат.

Кроме того, 62 процента респондентов считают, что пригодные к военной службе украинцы должны вернуться на родину. Это мнение не разделяют 18 процентов участников опроса.

Опрос проводился с 16 по 17 октября, в нем приняли участие 1003 человека.

Ранее стало известно, что власти Латвии собираются сократить финансовую помощь украинским беженцам. Так, в 2026 году по этой статье финансирование уменьшится на 25 миллионов евро (2,3 миллиарда рублей) — до 40 миллионов евро (3,7 миллиарда рублей).