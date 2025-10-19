После встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому не разрешили остаться в Белом доме для общения с журналистами. На это обратил внимание в эфире YouTube-канала Дэниел Дэвис.

«Ему даже не разрешили провести брифинг для прессы в Белом доме. Вместо этого они отправили его прямиком на улицу. Он стоял за пределами Белого дома, за забором», — отметил эксперт.

Подполковник также подчеркнул, что нелепость сложившейся ситуации отразилась на поведении главы киевского режима во время общения с журналистами. Так, Зеленский едва подбирал слова для ответов на их вопросы.

Ранее в МИД РФ заявили, что у Владимира Зеленского и бывшего заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд есть один «преступный почерк». Как заявила Мария Захарова, украинский лидер является порождением американских ультралибералов.

Недавнюю поездку Зеленского в Штаты за военной поддержкой назвали провальной. По мнению газеты El País, украинская делегация рассчитывала заполучить дополнительную помощь со стороны США, а глава Белого дома Трамп «подогревал эти надежды», однако в итоге Зеленский не получил желаемого.