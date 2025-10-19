Нетаньяху сообщил о решении баллотироваться на пост премьера Израиля в 2026 году

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что будет баллотироваться на пост премьера на выборах в 2026 году. Об этом информирует агентство AFP.

© РИА Новости

«Премьер Израиля Нетаньяху рассказал, что собирается участвовать в выборах в следующем году», — говорится в сообщении на сайте.

В 2024 году Нетаньяху в одном из интервью западным СМИ заявил, что останется на своем посту до тех пор, пока «может помочь стране добиться безопасного будущего и процветания». В тот момент политик подчеркнул, что осознает риски, связанные с ухудшением имиджа Израиля из-за конфликта в Газе, однако готов пойти на них.

Биньямин Нетаньяху шесть раз побеждал со своей партией «Ликуд» на выборах и имеет 17-летний опыт работы во главе правительства Израиля. Впервые он стал премьер-министром в 1996 году и занимал тогда этот пост до 1999 года.

Позднее он вернулся к власти в 2009 году и оставался на премьерской должности до 2021 года. Новое правительство страны во главе с Нетаньяху было создано в конце 2022 года по итогам состоявшихся в ноябре того же года досрочных парламентских выборов.

На днях глава США Дональд Трамп призвал своего израильского коллегу Ицхака Герцога помиловать Биньямина Нетаньяху, в отношении которого ведется расследование по делу о коррупции. Депутаты Кнессета, перед которыми выступал американский политик, отреагировали на предложение Трампа криками и аплодисментами.

Также глава Белого дома отметил, что участие Нетаньяху в переговорном процессе по ближневосточному конфликту позволило приблизить для Израиля долгожданный день мира.