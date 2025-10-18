В Раде назвали последним визит Зеленского в Вашингтон

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом выглядит так, словно он был последним. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«А вообще, выглядит все это как последний приезд Зеленского в Белый дом.Не встречали , не провожали. Тетка какая-то до машины вывела — отвела», —написал Дубинский.

Ранее стало известно, о чем Дональд Трамп рассказал Владимиру Зеленскому во время беседы в Белом доме. По сведениям издания «Страна.ua», американский лидер заявил о нежелании втягивать США в конфликт на Украине.