Стало известно, в каких условиях Саркози будет отбывать срок

Экс-президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам заключения по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании, будет отбывать наказание в одиночной камере парижской тюрьмы Санте.

© Global look

Как отметил телеканал BFMTV, с 21 октября 70-летнего политика планируют поместить в изолятор, а не в отделение для уязвимых заключенных, куда обычно направляют пожилых или известных арестантов.

Уточняется, что тюрьма Санте остается единственным исправительным учреждением в пределах Парижа. Саркози, как сообщается, заявил, что примет приговор с достоинством и намерен обжаловать его в апелляционном порядке, передает источник.

Ранее инстанция признала Саркози виновным в участии в преступном сговоре, однако оправдала экс-президента по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции.

В июне Саркози лишили ордена Почетного легиона из-за коррупционного скандала и судебного разбирательства по данному факту. Также его обвинили по делу о прослушке, после чего признали виновным в «коррупции и торговле влиянием», что стало беспрецедентным приговором в отношении президента Франции. Политика приговорили к году лишения свободы.