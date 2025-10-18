В базу данных украинского сайта "Миротворец" внесли 14-летнего россиянина

Российский подросток попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», передает РИА Новости.

На сайте утверждается, что родившийся в июле 2011 года Михаил «покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Это не первый случай, когда в базу попадают дети из России. Так, в сентябре туда был включен трехлетний Тимур, который «сознательно нарушил» границу республики. А 13-летнего Руслана тоже обвинили в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами сайта официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры государства.