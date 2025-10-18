В МИД Сирии сообщили о пересмотре прежних отношений с Россией

Сирия обсуждает с Россией пересмотр текущих соглашений. При этом новые пока не достигнуты, сообщил глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани в интервью сирийскому телеканалу Al Ekhbariya.

«На данный момент нет соглашений. Мы пока не достигли соглашений. Основной пункт любого диалога с российской стороной — пересмотр прежних соглашений», — отметил он.

Говоря о российских базах в Сирии, аш-Шибани также подчеркнул, что это является предметом переговоров между Дамаском и Москвой.