В Германии оценили выгоду Орбана от саммита РФ и США в Будапеште

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште может стать политическим успехом для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Пока неизвестно, когда именно состоится саммит, однако выбор Венгрии в качестве места его проведения уже можно считать дипломатической победой Орбана, которая укрепит его авторитет на международной арене, отмечается в статье.

Журналисты напомнили, что венгерский премьер возглавляет в Европе группу государств, выступающих против военной помощи Украине. Издание считает, что положительный эффект ощутят и другие европейские политики, выступающие за диалог с Россией, включая премьер-министра Словакии Роберта Фицо, представителей правых сил Чехии, партию «Альтернатива для Германии» и немецкого политика Сару Вагенкнехт.