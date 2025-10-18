На Западе назвали возможные последствия встречи Путина и Трампа в Венгрии

На Западе назвали возможные последствия встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии. Главного выгодоприобретателя от уже согласованного Москвой и Вашингтоном саммита назвала немецкая газета Spiegel, передает РИА Новости.

Издание отмечает, что точное место встречи пока не определено. Вместе с тем, для венгерского руководства успех очевиден уже сейчас, говорится в статье. Автор публикации считает, что саммит лидеров России и США — политическая победа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Встреча Путина и Трампа принесет пользу и другим европейским политикам — сторонникам идеи сближения с Россией, продолжает Spiegel. Остальные политические силы Европы окажутся в проигрыше, заключает автор публикации.

Предсказан сценарий второй встречи Путина и Трампа

Ранее на Западе заявили, что европейские лидеры попытаются сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии. Причиной этого был назван страх ЕС перед наступлением мира.