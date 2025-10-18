Зеленский раскрыл странный ответ Трампа на вопрос о "Томагавках"

Московский Комсомолец

Владимир Зеленский заявил, что однозначного ответа на вопрос о возможной передаче Украине ракет Tomahawk президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме не дал. Об этом глава киевского режима рассказал в интервью СМИ.

© Global Look Press

По словам Зеленского, Трамп не сказал «нет», но он также не сказал «да».

По мнению украинского лидера, президент России Владимир Путин якобы боится, что США передадут Киеву «Томагавки», и эти ракеты будут использованы.

Путин назвал последствия поставок Киеву «Томагавков» в беседе с Трампом

Ранее западные СМИ писали, что Трамп вполне однозначно отказал Украине в «Томагавках».

Издание Daily Mail написало, что Зеленский нахамил Трампу во время их встречи в Белом доме. Он резко раскритиковал оценку российско-украинского конфликта, которую дал американский лидер.