Зеленский раскрыл странный ответ Трампа на вопрос о "Томагавках"

Владимир Зеленский заявил, что однозначного ответа на вопрос о возможной передаче Украине ракет Tomahawk президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме не дал. Об этом глава киевского режима рассказал в интервью СМИ.

По словам Зеленского, Трамп не сказал «нет», но он также не сказал «да».

По мнению украинского лидера, президент России Владимир Путин якобы боится, что США передадут Киеву «Томагавки», и эти ракеты будут использованы.

Путин назвал последствия поставок Киеву «Томагавков» в беседе с Трампом

Ранее западные СМИ писали, что Трамп вполне однозначно отказал Украине в «Томагавках».

Издание Daily Mail написало, что Зеленский нахамил Трампу во время их встречи в Белом доме. Он резко раскритиковал оценку российско-украинского конфликта, которую дал американский лидер.