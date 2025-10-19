В Армении сторонники бизнесмена Карапетяна устроили акцию в поддержку церкви

Акция у резиденции католикоса всех армян Гарегина II в поддержку Армянской апостольской церкви собрала десятки тысяч человек, многие из которых являются сторонниками движения «По-нашему» («Мер дзевов»), которое основал предприниматель Самвел Карапетян. Об этом представители «По-нашему» рассказали в своем Telegram-канале.

«Наша церковь не беззащитна, защитники нашей церкви — десятки тысяч людей, собравшихся здесь. <...> Чем последовательнее они будут нападать на нашу церковь, тем последовательнее мы будем ее защищать», — говорится в сообщении.

Участники акции приняли участие в богослужении во главе с Гарегином II в кафедральном соборе Первопрестольного святого Эчмиадзина. После этого защитники церкви встанут вокруг храма со свечами в руках.

16 октября в духовном центре Первопрестольного святого Эчмиадзина заявили, что правящая политическая сила Армении под руководством премьер-министра Никола Пашиняна осуществляет план, направленный на разрушение Армянской церкви.

Поддержавшее церковь движение Карапетяна сообщило, что собирается отстранить от власти партию Пашиняна путем выборов.