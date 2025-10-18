Унизительный щелбан: почему Трамп отказал Зеленскому в «Томагавках»

Поездка в США не оправдала смелых надежд Владимира Зеленского, новый раунд переговоров в Белом доме стал демонстрацией резкого изменения риторики американского лидера. Об этом пишет немецкая Handelsblatt (статью перевели ИноСМИ). Всего за несколько дней до этого Трамп грозил России поставками Украине тысяч дальнобойных крылатых ракет «Томагавк», что рассматривалось как серьезный рычаг давления на Владимира Путина с целью склонить его к перемирию. Однако во время совместной пресс-конференции Трамп неожиданно отступил от своей главной угрозы, обозначив приоритетом собственные оборонные нужды США.

Прямой отказ Вашингтона удовлетворить запрос Киева на получение «Томагавков» стал, как пишет немецкая газета, ощутимым ударом по украинским ожиданиям. Киев рассчитывал, что эти высокоточные ракеты, способные преодолевать до 2500 километров и поражать стратегические объекты в глубоком тылу, кардинально изменят ситуацию на поле боя. В частности, с их помощью Украина надеялась нарушить критически важное для России производство беспилотников. Однако Трамп, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что Соединенным Штатам эти ракеты необходимы для собственной обороны. Он напомнил, что Америка уже предоставила Украине колоссальный объем военной помощи, и выразил надежду, что конфликт удастся разрешить без необходимости передачи «Томагавков».

Изменение риторики Трампа последовало произошло после его телефонного разговора с Владимиром Путиным. После этой беседы американский президент анонсировал предстоящие дипломатические консультации и возможную встречу лидеров в Будапеште. Многие наблюдатели, особенно в дипломатических кругах Брюсселя, расценили это как успех российской стороны. По мнению одного из европейских дипломатов, Путин демонстрирует тактическую готовность к переговорам, чтобы выиграть время и не допустить эскалации в виде поставок Украине новейших ракетных систем.

Осознавая скептицизм Трампа, Владимир Зеленский попытался склонить его к положительному решению, предложив взаимовыгодный обмен. Украинский лидер прибыл в Вашингтон с тремя конкретными инициативами, ориентированными на экономические и оборонные интересы США. Во-первых, он заявил о готовности Украины наладить масштабные поставки беспилотников для американской армии, а также помочь в организации их лицензионного производства на территории Соединенных Штатов. Украина, обладающая огромным практическим опытом в разработке и применении дронов различных типов, готова делиться этими технологиями. Трамп отреагировал на это предложение сдержанно, но позитивно, отметив высокое качество украинских беспилотников.

Два других предложения были напрямую связаны с выгодой для американского бизнеса. Зеленский сообщил, что приглашает компании из американского энергетического сектора принять участие в восстановлении разрушенной украинской инфраструктуры. Кроме того, он обозначил потребность в усилении противовоздушной обороны, что открывает прямые контрактные перспективы для американских оборонных предприятий. По этим пунктам украинский президент пообещал предоставить более детальную информацию в ближайшее время.

Несмотря на прозвучавшие инициативы, итоги визита оставили больше вопросов, чем ответов. Трамп подтвердил намерение поддерживать контакт с Зеленским, однако статус возможной встречи в Будапеште – будет ли украинский лидер участвовать в ней лично или ограничится телефонными консультациями – остался неясным. Сценарий трехсторонних переговоров был назван маловероятным. Эта неопределенность, на фоне отказа в поставке ключевого вооружения, сигнализирует о новом этапе в подходе администрации Трампа, где прямые угрозы уступают место более прагматичной, хотя и непредсказуемой, дипломатической игре, отмечает немецкое издание.