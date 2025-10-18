Зеленский упрекнул Трампа за заявление о мире с Россией

Зеленский раскритиковал оценку российско-украинского конфликта, данную Трампом
Президент Украины Зеленский в пятницу резко раскритиковал оценку российско-украинского конфликта, данную президентом США Дональдом Трампом, заявив, что президент РФ Владимир Путин не хочет мира. Его слова передает Daily Mail.
На встрече в Белом доме Трамп заявил, что, по его мнению, Путин хочет закончить конфликт, «иначе он бы так не говорил».
Стало известно о неподобающем поведении Зеленского в Белом доме
По данным портала Axios, встреча Трампа с Зеленским в Вашингтоне была «непростой» для президента Украины, который ожидал, что она завершится передачей дальнобойных ракет и ракет ПВО в обмен на украинские БПЛА.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что визит в США стал не тем, чего хотел Зеленский.