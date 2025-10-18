Зеленский упрекнул Трампа за заявление о мире с Россией

Президент Украины Зеленский в пятницу резко раскритиковал оценку российско-украинского конфликта, данную президентом США Дональдом Трампом, заявив, что президент РФ Владимир Путин не хочет мира. Его слова передает Daily Mail.

«Мы хотим мира, Путин мира не хочет. Поэтому нам нужно на него давить», — сказал Зеленский, призвав к более активной поддержке со стороны США.

На встрече в Белом доме Трамп заявил, что, по его мнению, Путин хочет закончить конфликт, «иначе он бы так не говорил».

По данным портала Axios, встреча Трампа с Зеленским в Вашингтоне была «непростой» для президента Украины, который ожидал, что она завершится передачей дальнобойных ракет и ракет ПВО в обмен на украинские БПЛА.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что визит в США стал не тем, чего хотел Зеленский.