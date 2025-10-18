В Ереване начались протесты сторонников Карапетяна

Сторонники бизнесмена Самвела Карапетяна, находящегося под арестом, в субботу начали многотысячное шествие в Ереване. Об акции сообщает РИА Новости.

Протестующие провели митинг на площади Свободы, после чего направились к зданию службы национальной безопасности. Они скандируют лозунг «Свобода!» и требуют освободить Карапетяна. Развернуты плакаты «Нет николовскому террору!», «Свободу Самвелу Карапетяну», «Мы рядом с Церковью».

Акция проходит на фоне продления ареста бизнесмену 16 октября, а также массовых задержаний священнослужителей Арагацотнской епархии.

Пашиняна обвинили в попытке уничтожить армянскую церковь

«Спутник Армения» отмечает, что в манифестации участвуют различные политические и общественные деятели, священнослужители, рядовые граждане. Среди них сторонники движения «Священная борьба» и его лидера, архиепископа Баграта Галстаняна.

Манифестанты держат в руках портреты Самвела Карапетяна, архиепископов Микаэла Аджапахяна и Баграта Галстаняна, находящихся под стражей.