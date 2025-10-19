Сийярто обвинил Польшу в поддержке терактов в Европе

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Польшу в чествовании террористов. Таким образом он отреагировал на решение польского суда освободить из-под стражи гражданина Украины Владимира Журавлева, который подозревается в причастности к теракту на газопроводах "Северный поток".

Сийярто назвал произошедшее "скандалом". "По мнению Польши, если вам не нравится инфраструктура в Европе, вы можете ее взорвать", - написал он в соцсетях. Глава МИД Венгрии уверен, что Варшава таким образом дала "предварительное разрешение на теракты в Европе". "Польша не только освободила, но и чествует террориста - вот до чего дошло европейское верховенство права", - указал министр.

Ранее премьер Польши Дональд Туск поддержал решение варшавского суда. Он назвал его "правильным" и заявил, что "дело закрыто".

Журавлев был задержан в Польше по запросу немецких властей. 1 октября Окружной суд Варшавы заключил его под стражу на семь дней, а затем продлил арест еще на 40 дней. В пятницу суд принял решение об освобождении украинца и отказе в его выдаче Германии.