Вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал на сообщения о том, что глава Пентагона Пит Хегсет явился на встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в галстуке в цветах российского триколора. Об этом пишет РИА Новости.

В пятницу, 17 октября, глава Белого дома в кабинете для третьесортных персон провел встречу с украинским лидером. Трамп жестко разговаривал с украинским коллегой, позволил себе эмоциональные высказывания, отверг просьбу Зеленского о поставках крылатых ракет.

На переговорах присутствовали высокопоставленные чиновники, в частности, Вэнс и Хегсет. Глава Пентагона выбрал для встречи стильный костюм и яркий трехцветный галстук.

Журналисты отметили, что белый, синий и красный цвета есть и на флаге США, где они считаются национальными. Вместе с тем, на галстуке министра цвета располагались в том же порядке, что на российском флаге: сверху белая, ниже — синяя, затем — красная.

Репортеры попросили Вэнса прокомментировать такой неоднозначный выбор аксессуара со стороны высокопоставленного чиновника.

«Или, может быть, он носил цвета Америки», — коротко ответил вице-президент.

