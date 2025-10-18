Американские журналисты высмеяли наряд Зеленского на встрече с Трампом

Американские журналисты снова высмеяли внешний вид Владимира Зеленского — на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме он явился в повседневной одежде, пишут «Аргументы и факты».

По данным газеты, украинский лидер часто путешествует по западным странам. В поездках он предпочитает стандартные брюки и толстовку, и лишь однажды — во время второго визита в Белый дом — оделся достаточно стильно.

Его костюм в тот раз одобрили как Трамп, так и высокопоставленные чиновники. Вместе с тем, ряд обозревателей предположил, что часть предметов наряда политик позаимствовал из гардероба своей супруги, первой леди Украины Елены Зеленской — они очень напоминали вещи из модных коллекций женской одежды прошлых лет.

Для третьего визита Зеленский выбрал темную куртку, напоминающую пиджак, и такие же брюки — одежду, в которой он выступал на площадке ООН, использовал во время поездок в европейские страны.

Журналисты заметили, что эта одежда представляет собой что-то вроде рабочей униформы, больше похоже на практичную спецовку, чем на официальный костюм, предназначенный для дипломатических встреч на высшем уровне.