Профессор Дизен: ЕС попытается сорвать переговоры Путина и Трампа

Европа попытается сорвать переговоры российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Учитывая риск возникновения мира, европейские лидеры сделают всё возможное, чтобы убедить Трампа продолжать войну», — написал он в своём аккаунте в соцсети Х.

16 октября состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. После беседы американский лидер заявил, что встретится с Путиным в течение двух недель в Венгрии.

Ранее Bloomberg писал, что в ЕС предложили, чтобы президент Финляндии Александр Стубб присутствовал на встрече Путина и Трампа.