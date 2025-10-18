Профессор Дизен: ЕС попытается сорвать переговоры Путина и Трампа
Европа попытается сорвать переговоры российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
16 октября состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. После беседы американский лидер заявил, что встретится с Путиным в течение двух недель в Венгрии.
Ранее Bloomberg писал, что в ЕС предложили, чтобы президент Финляндии Александр Стубб присутствовал на встрече Путина и Трампа.