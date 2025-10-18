Российские военные могут одержать победу над ВСУ в ближайшие месяцы, пишет в статье для CNN обозреватель Ник Пэтон Уолш.

Журналист заметил, что в ходе переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским были затронуты различные аспекты противостояния на Украине.

В частности, стороны обсудили остановку конфликта по линии противостояния, «на достигнутом», возможные поставки крылатых ракет.

На Западе сделали неожиданное заявление о победе Украины над Россией

Автор статьи уточнил, что ВС РФ не удалось захватить крупные населенные пункты в ходе летнего наступления. Вместе с тем, добавил он, в ближайшие недели ситуация может измениться — российская армия может взять под контроль 2-3 ключевых города.

Обозреватель предположил, что вслед за захватом городов может последовать военная победа в конфликте как таковая, «учитывая тенденцию конца октября к радикальным изменениям на поле боя» в ходе противостояния.