CNN: Россия может добиться победы на Украине через несколько недель
Российские военные могут одержать победу над ВСУ в ближайшие месяцы, пишет в статье для CNN обозреватель Ник Пэтон Уолш.
Журналист заметил, что в ходе переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским были затронуты различные аспекты противостояния на Украине.
В частности, стороны обсудили остановку конфликта по линии противостояния, «на достигнутом», возможные поставки крылатых ракет.
На Западе сделали неожиданное заявление о победе Украины над Россией
Автор статьи уточнил, что ВС РФ не удалось захватить крупные населенные пункты в ходе летнего наступления. Вместе с тем, добавил он, в ближайшие недели ситуация может измениться — российская армия может взять под контроль 2-3 ключевых города.
Обозреватель предположил, что вслед за захватом городов может последовать военная победа в конфликте как таковая, «учитывая тенденцию конца октября к радикальным изменениям на поле боя» в ходе противостояния.