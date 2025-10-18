Стало известно, что интересует Трампа в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы нефтью, полезными ископаемыми и золотом в Венесуэле «занимались» американские компании. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на американского бизнесмена.

Бизнесмен заявил, что в Венесуэле Трампа интересуют нефть, полезные ископаемые и драгоценные металлы.

«Он хочет, чтобы американские компании занимались там инвестициями», — заявил предприниматель.

Ранее сообщалось, что Трамп разрешил ЦРУ проводить «секретные операции» в Венесуэле, направленные против властей республики и президента Николаса Мадуро. При этом изначально президент США утверждал, что намерен бороться только с наркокартелями латиноамериканской страны, и с этой целю направил корабли к ее берегам.