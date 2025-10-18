Экс-глава Генштаба Великобритании генерал Дэвид Ричардс заявил, что Украина не сможет победить Россию и должна вести переговоры с Кремлем об условиях мира. Об этом он высказался в интервью The Independent.

По его мнению, Украина получила ложную надежду от своих западных союзников и вернуть территории без помощи сил НАТО она не сможет.

Перспективы для Украины, по мнению Ричардса, неблагоприятны, если только военные НАТО не пойдут вместе с ВСУ на поле боя.

Однако этого НАТО делать на станет, уверен генерал. Он отметил, что экзистенциальным вопросом для Запада Украина не является.

«Мы ведем своего рода гибридную войну с Россией. Но это не то же самое, что война с применением огневой мощи, в которой наши солдаты гибнут в огромных количествах», - заявил Ричардс.

Он также заключил, что лучшее, что может сделать Украина - это «свести счет вничью».

В Крыму прокомментировали планы нового наступления ВСУ

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Владимир Зеленский не получил желаемого во время визита в США. Такое заявление политик сделал, ссылаясь на свой разговор с Зеленским после его встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.