Британский генерал сделал неожиданное заявление о победе Украины над Россией
Экс-глава Генштаба Великобритании генерал Дэвид Ричардс заявил, что Украина не сможет победить Россию и должна вести переговоры с Кремлем об условиях мира. Об этом он высказался в интервью The Independent.
По его мнению, Украина получила ложную надежду от своих западных союзников и вернуть территории без помощи сил НАТО она не сможет.
Перспективы для Украины, по мнению Ричардса, неблагоприятны, если только военные НАТО не пойдут вместе с ВСУ на поле боя.
Однако этого НАТО делать на станет, уверен генерал. Он отметил, что экзистенциальным вопросом для Запада Украина не является.
«Мы ведем своего рода гибридную войну с Россией. Но это не то же самое, что война с применением огневой мощи, в которой наши солдаты гибнут в огромных количествах», - заявил Ричардс.
Он также заключил, что лучшее, что может сделать Украина - это «свести счет вничью».
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Владимир Зеленский не получил желаемого во время визита в США. Такое заявление политик сделал, ссылаясь на свой разговор с Зеленским после его встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.