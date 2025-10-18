Названа причина смены позиции Трамп по ракетам Tomahawk

На позицию президента США Дональда Трампа по передаче Украине ракет Tomahawk повлияла твердость России. На это указал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев в комментарии РИА Новости.

«Здесь сыграла роль твердость российской позиции, все потенциальные риски были предельно ясно донесены до американцев», — подчеркнул он.

По словам политолога, вопрос о ракетах Tomahawk был элементом политического торга между США и Россией. В связи с этим не исключено, что администрация Трампа вновь может вернуться к его обсуждению, но пока это решение взято на паузу. Кроме того, существуют и другие более совершенные системы вооружений, которые Украина может получить от Соединенных Штатов, добавил Тимофеев.

Путин назвал последствия поставок Киеву «Томагавков» в беседе с Трампом

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что ключевой целью украинской делегации на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме было получение ракет Tomahawk. При этом для американского лидера эти переговоры носили формальный характер, добавил депутат.