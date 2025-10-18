На Аляске оценили идею строительства тоннеля из России

Житель Аляски оценил идею строительства тоннеля между РФ и США
Люди полагают, что тоннель в Россию был бы востребован, рассказал в беседе с «Аргументами и фактами» Илья Логинов, проживающий в городе Анкоридж на Аляске.
Журналисты напомнили, что проект строительства тоннеля, который мог бы соединить РФ и США через Берингов пролив, в последние недели обсуждается на самом высоком уровне.
«Если тоннель будет построен, то и востребован он, конечно, тоже будет. Вопрос только насколько сильно», — пояснил Логинов.
Мужчина заметил, что люди сомневаются в проекте, не верят, что он будет реализован. Вместе с тем, добавил он, «общее отношение скорее положительное».
Трамп оценил идею строительства туннеля между РФ и Аляской
Житель Аляски заметил, что лично он был бы только рад возведению тоннеля.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал интересной инициативу по возведению тоннеля между Соединенными Штатами и Россией.