На Аляске оценили идею строительства тоннеля из России

Люди полагают, что тоннель в Россию был бы востребован, рассказал в беседе с «Аргументами и фактами» Илья Логинов, проживающий в городе Анкоридж на Аляске.

Журналисты напомнили, что проект строительства тоннеля, который мог бы соединить РФ и США через Берингов пролив, в последние недели обсуждается на самом высоком уровне.

«Если тоннель будет построен, то и востребован он, конечно, тоже будет. Вопрос только насколько сильно», — пояснил Логинов.

Мужчина заметил, что люди сомневаются в проекте, не верят, что он будет реализован. Вместе с тем, добавил он, «общее отношение скорее положительное».

Трамп оценил идею строительства туннеля между РФ и Аляской

Житель Аляски заметил, что лично он был бы только рад возведению тоннеля.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал интересной инициативу по возведению тоннеля между Соединенными Штатами и Россией.