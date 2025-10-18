Владимир Зеленский, находясь в Белом доме, выступил с резким замечанием в адрес Дональда Трампа. Он заявил, что американский президент ошибается, считая, что президент РФ Владимир Путин стремится установить мир на Украине. Об этом пишет Daily Mail.

Во время беседы с Трампом Зеленский заявил, что Путин якобы «не хочет мира», а миротворцем выступает исключительно киевский режим.

«Мы хотим мира, Путин не хочет мира. Вот почему нам нужно давить на него», — сказал Зеленский, подчеркнув призыв Киева к более сильной поддержке со стороны США.

Перед этим американский президент сказал, что российский лидер хочет закончить конфликт.

«Я думаю, что президент Путин хочет положить конец войне, иначе он бы так не говорил», — сказал Трамп.

Затем он еще несколько раз выражал уверенность, что «мирное решение не за горами».

