Россия, Китай, США и Турция формируют новый многополярный мир и «движутся к консенсусу», чтобы планета избежала Третьей мировой войны. Это видно на примере Газы, Украины и Сирии, пишет обозреватель турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.

Аналитик считает, что новая «матрица власти» показала себя на Кавказе, в Центральной и Южной Азии, Восточном Средиземноморье, Ливии и на Украине.

«Вместо возможной мировой войны новые глобальные полюса, состоящие из Турции, России, США и Китая, движутся к великому консенсусу», — отметил Тутар.

По его словам, последние события в секторе Газа и Сирии также укладываются в схему построения нового многополярного мира. Визит аш-Шараа в Москву был «в некотором смысле декларацией этой глобальной реальной динамики».

Колумнист отмечает, что многие сочли сюрпризом визит аш-Шараа в Москву через 10 месяцев после свержения Асада, но на самом деле это был отложенный визит.

Тутар напомнил, что Сирия и Россия имеют «очень глубокие и стратегические отношения, возникшие сразу после Второй мировой войны».