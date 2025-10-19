На Западе указали на изменение тона Мерца после визита Зеленского в США

Немецкий канцлер Фридрих Мерц изменил тон заявлений об украинском конфликте после встречи Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. На это указал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

Мерц по итогам визита украинского лидера в США написал, что Украине нужен мирный план.

«Друзья, это совсем другой тон. Не "Томагавки", не "Патриоты", не "Таурус". Мир. Да. По крайней мере, я могу согласиться с этим мнением», — отметил Кошкович.

17 октября Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как писали американские СМИ, в ходе «прямой и честной» беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.

Ранее сам Фридрих Мерц рассказал, что Владимир Зеленский остался недоволен итогами встречи с президентом США Дональдом Трампом. Канцлер провел телефонный разговор с главой киевского режима после его визита в Белый дом.

Также в Киеве ранее заявили, что Зеленский боится напрямую возразить своему американскому коллеге Дональду Трампу, поэтому демонстрирует двойственную позицию в вопросах мирного урегулирования конфликта.