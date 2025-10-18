Белый дом обсуждает встречу Трампа с Ким Чен Ыном

Белый дом рассматривает возможность встречи президента США Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном. Это может произойти во время поездки американского лидера в Азию в конце октября — начале ноября.

Несколько чиновников рассказали CNN, что дискуссии все еще находятся на раннем этапе. В администрации США пока нет уверенности в том, что встреча состоится.

В частности, не проработаны логистические вопросы, поскольку нет таких контактов между Вашингтоном и Пхеньяном, что были во время первого президентского срока Трампа.

Запрос главы Белого дома, направленный Ким Чен Ыну ранее в 2025 году, остался без ответа, уточнили собеседники телеканала.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер говорили, что удар Израиля по Дохе стал предательством.