Мерц сделал неожиданное заявление после разговора с Зеленским

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Владимир Зеленский не получил желаемого во время визита в США. Такое заявление политик сделал, ссылаясь на свой разговор с Зеленским после его встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Этот визит, по словам Мерца, оказался не тем, на что надеялся Зеленский.

Канцлер также считает, что переговоры в Вашингтоне продемонстрировали необходимость усиления европейской помощи Украине во всех отношениях: в финансовом, политическом, и военном.

Ранее политолог Николай Топорнин заявил, что разговор Владимира Зеленского и Трампа нельзя назвать провальным, потому что американский лидер остался удовлетворенным этой встречей.

По словам аналитика, вряд ли сейчас у главы Белого дома есть какие-то предпочтения в общении с российским и украинским президентами.