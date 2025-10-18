На похоронах известного политика пострадали сотни человек
В кенийском городе Кисуму во время прощания с бывшим премьер-министром Раилом Одингой пострадали сотни человек. Как сообщает газета Standard, массовые беспорядки произошли на Международном стадионе имени Джомо Кениаты, где проходили публичные похоронные мероприятия видного политического деятеля.
По предварительным данным, причиной происшествия стала массовая давка, возникшая из-за огромного наплыва желающих проститься с экс-премьером. Сообщается, что несколько человек потеряли сознание от переутомления и эмоционального потрясения. Сотрудники службы Красного Креста оперативно оказывали первую медицинскую помощь и организовывали эвакуацию пострадавших.
Церемония прощания с Раилом Одингой проходит с 16 по 19 октября. Как уточнил брат покойного, сенатор Сиайя Одинга, погребение состоится в воскресенье недалеко от города Бондо, рядом с мавзолеем их отца. Эта часть церемонии будет частной — на ней смогут присутствовать только самые близкие родственники и друзья семьи.
Раил Одинга, ушедший из жизни 15 октября, на протяжении десятилетий играл важную роль в политической жизни Кении. Он неоднократно избирался в парламент, возглавлял министерства энергетики, дорог, строительства и общественных работ. Пять раз он баллотировался на пост президента страны.
После спорных выборов 2007 года, когда Одинга призвал сторонников к акциям протеста, в стране произошли масштабные беспорядки. Для разрешения кризиса было сформировано правительство национального единства, где Одинга занял пост премьер-министра, который позднее был упразднен. В марте 2025 года политик подписал соглашение о сотрудничестве с действующим президентом, что позволило его партии участвовать в принятии важных государственных решений.