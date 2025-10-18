На похоронах известного политика пострадали сотни человек

В кенийском городе Кисуму во время прощания с бывшим премьер-министром Раилом Одингой пострадали сотни человек. Как сообщает газета Standard, массовые беспорядки произошли на Международном стадионе имени Джомо Кениаты, где проходили публичные похоронные мероприятия видного политического деятеля.

© Wikipedia.org

По предварительным данным, причиной происшествия стала массовая давка, возникшая из-за огромного наплыва желающих проститься с экс-премьером. Сообщается, что несколько человек потеряли сознание от переутомления и эмоционального потрясения. Сотрудники службы Красного Креста оперативно оказывали первую медицинскую помощь и организовывали эвакуацию пострадавших.

Церемония прощания с Раилом Одингой проходит с 16 по 19 октября. Как уточнил брат покойного, сенатор Сиайя Одинга, погребение состоится в воскресенье недалеко от города Бондо, рядом с мавзолеем их отца. Эта часть церемонии будет частной — на ней смогут присутствовать только самые близкие родственники и друзья семьи.

Раил Одинга, ушедший из жизни 15 октября, на протяжении десятилетий играл важную роль в политической жизни Кении. Он неоднократно избирался в парламент, возглавлял министерства энергетики, дорог, строительства и общественных работ. Пять раз он баллотировался на пост президента страны.

После спорных выборов 2007 года, когда Одинга призвал сторонников к акциям протеста, в стране произошли масштабные беспорядки. Для разрешения кризиса было сформировано правительство национального единства, где Одинга занял пост премьер-министра, который позднее был упразднен. В марте 2025 года политик подписал соглашение о сотрудничестве с действующим президентом, что позволило его партии участвовать в принятии важных государственных решений.