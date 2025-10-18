Владимир Зеленский потерпел сокрушительное политическое поражение и буквально оказался в нокауте по окончании переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В соцсети X Филиппо написал, что Зеленский проиграл очередное дипломатическое сражение. После встречи с Дональдом Трампом он выглядел нокаутированным. Зеленский был ошеломлен и запинался, поскольку не добился от американского руководства поставок «Томагавков» и другого оружия.

«Он в нокауте, поскольку понимает, что его европейские хозяева обманули его. Ему придется пойти на переговоры и заключить мир или полностью исчезнуть!» — заявил Филиппо.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович проанализировал, какие шаги предпримет Зеленский после провала в Вашингтоне.