Орбан сделал ещё одно заявление о встрече Путина и Трампа

По мнению венгерского премьера Орбана, перспективы достижения мирного урегулирования украинского конфликта посредством встречи между Россией и Соединенными Штатами весьма оптимистичны.

Он отметил в своем аккаунте в социальной сети, что именно Венгрия сегодня является той европейской страной, где наиболее вероятно, что диалог между Вашингтоном и Москвой поспособствует наступлению мира. И где, возможно, будут учтены и европейские взгляды. Подчеркнув, что Брюссель выбрал путь изоляции, Венгрия продолжает поддерживать открытые каналы связи.

В ЕС предложили пригласить Стубба на саммит Путина и Трампа

Орбан также напомнил, что на протяжении многих лет Будапешт неуклонно придерживался миролюбивой позиции, что, по его мнению, стало определяющим фактором в выборе венгерской столицы в качестве места проведения потенциального саммита.