Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила Владимира Зеленского во время его пребывания в Вашингтоне и экс-заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд в Киеве.

"Зеленский в Вашингтоне, как Нуланд в Киеве, - один преступный почерк", - написала дипломат.

Она пояснила, что Зеленский - это "порождение американских ультралибералов", и вывесила две фотографии: Зеленского возле Белого дома после встречи с Трампом и бывшего замгоссекретаря США в Киеве во время цветной революции.