Зеленский неожиданно согласился с инициативой Трампа

Владимир Зеленский заявил, что стороны конфликта должны закрепиться на тех рубежах, где они находятся в настоящее время. Соответствующее видео с выступлением было распространено в одном из популярных мессенджеров.

Украинский политик подтвердил, что поддерживает данную позицию американского президента Дональда Трампа. По его словам, следующим шагом после фиксации текущих позиций должны стать переговоры о поиске путей к долговременному миру. Ранее, после своих встреч с Трампом, Зеленский отмечал, что вопрос территориальной целостности его страны является крайне сложным.

Визит украинского президента в Вашингтон 17 октября стал уже третьей личной встречей глав двух государств в текущем году. Их диалог продолжался более двух с половиной часов. Этому событию предшествовал длительный телефонный разговор между лидерами Соединенных Штатов и России, в результате которого была достигнута договоренность о проведении саммита в Будапеште.

Как полагают наблюдатели, теперь поездка Зеленского приобретает иной характер. В украинской столице выражают озабоченность тем, что предстоящие переговоры между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным могут повлиять на решения Вашингтона относительно дальнейших объемов и конкретных направлений военной поддержки Украины.