Принц Уильям фразой поставил на место закатившую истерику Меган Маркл

Меган Маркл сразу после побега из Британии устроила скандал, какого королевская семья не видела со времен принцессы Дианы. Герцогиня Сассекская в интервью американской телеведущей Опре Уинфри обвинила бывших родственников в расизме. Якобы они настойчиво интересовались, какого цвета будет кожа у сына принца Гарри Арчи. Мальчик на тот момент должен был вот-вот родиться.

После того интервью Букингемский дворец заявил, что заявление Меган вызывает беспокойство и пообещал поднять этот вопрос в частном порядке. Принц Уильям не был столь же сдержан, во время публичного выступления он встал на защиту своей семьи. Когда репортер спросил, действительно ли во дворце обсуждали цвет кожи Арчи, принц Уэльский ответил короткой, но очень емкой фразой: "Мы совсем не расистская семья".

Журналист Daily Mirror Кевин Магуайр спустя пять лет после того инцидента рассказал, что в короткой фразе Уильяма скрыт большой смысл. Так он поставил на место Меган, дав понять жене брата, что запятнать честь семьи ей не удастся. Уже тогда наследник престола подал Сассекским четкий сигнал: "Вы рискуете навсегда потерять благосклонность этой семьи".

Принц Уильям и его супруга Кейт сами профинансировали переезд в особняк

Не удивительно, что теперь Уильям не желает даже слышать о брате. Эксперты уверены, если Карл III не успеет помирить сыновей, они так и проживут всю жизнь враждуя.

Напомним, Принц Гарри и Меган Маркл отказались исполнять обязанности членов королевской семьи в январе 2020 года. Вскоре после официального заявления они забрали сына Арчи и улетели в США, на родину герцогини Сассексой. Малышка Лилибет родилась уже в Америке. После отъезда из Британии Гарри и Меган дали несколько интервью. Герцоги Сассекские выставили королевскую семью в дурном свете.