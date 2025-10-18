Ключевые переговорщики президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку — Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф — «чувствовали себя немного преданными», когда Израиль нанес ракетные удары по Катару. Об этом политики заявили в интервью телеканалу CBS.

Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф узнал об ударе по Дохе на следующее утро после того, как он произошел.

«Я думаю, что и Джаред, и я чувствовали себя немного преданными», — сказал политик.

Он подчеркнул, что атака Израиля помешала переговорам, поскольку Катар был связующим звеном переговорщиков с ХАМАС.

«Это имело метастазирующий эффект, поскольку катарцы, как и египтяне и турки, играли решающую роль в переговорах», — сказал Уиткофф.

По его словам, Вашингтон «потерял доверие катарцев», а ХАМАС «ушел в подполье, и добраться до них было очень, очень трудно».

Джаред Кушнер добавил, что и реакция Трампа была болезненной:

«Я думаю, он почувствовал, что действия израильтян слегка вышли из-под контроля, и что пришло время быть сильным и помешать им делать то, что, по его мнению, не в их долгосрочных интересах».

Ранее Израиль и ХАМАС договорились о мирном соглашении. Были освобождены 20 удерживаемых израильтян, а также палестинцы-заключенные.

Движение ХАМАС поблагодарило Россию, КНР и другие страны за поддержку палестинского народа и вклад в прекращение военного конфликта в секторе Газа.