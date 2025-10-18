В ЕС предложили пригласить Стубба на саммит Путина и Трампа

Брюссель предложил расширить состав участников саммита в Будапеште — по мнению европейских лидеров, на переговоры следует допустить президента Финляндии Александра Стубба, пишут обозреватели Сами Адгирни, Ян Братанич и Андреа Палашиано в статье для Bloomberg.

Напомним, что 16 октября состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Стороны обсудили завершение войны в Газе, торговые отношения, кризис на Украине, договорились провести встречу в Будапеште.

Европейские лидеры «хватаются обеими руками» за место за столом переговоров после телефонного разговора глав РФ и США, который грозит разрушить их многолетние усилия по увеличению давления на Москву, пояснили авторы статьи.

«Один из чиновников предложил идею, чтоб Стубб, который был ключевой фигурой на переговорах в Белом доме после августовского саммита Трампа с Путиным на Аляске, каким-то образом присутствовал в Венгрии», — отметили обозреватели.

Выбор места проведения вызвал у глав государств и правительств беспокойство по поводу результатов запланированных переговоров, констатировали журналисты.