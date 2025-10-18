Названо истинное отношение ЕС к встрече Путина и Трампа в Венгрии
Чиновники Евросоюза называют политическим кошмаром возможную встречу президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Будапеште, пишет влиятельная испанская газета El Pais со ссылкой на источник.
В четверг, 16 октября, в ходе телефонной беседы лидеры России и США договорились провести встречу в Венгрии в ближайшие недели.
Главы государств и правительств европейских стран прокомментировали итоги беседы, положительно отозвались о намерениях президентов обсудить украинский кризис за столом переговоров, выразили надежду на завершение конфликта.
Обозреватель заметил, что проведение встречи именно в Будапеште являет «пренебрежение Европой», ставит ряд европейских лидеров, высшее руководство ЕС и НАТО в неловкое положение.
На переговорах в Венгрии российский лидер может одержать дипломатическую победу, предупредил журналист.