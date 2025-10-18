Названо истинное отношение ЕС к встрече Путина и Трампа в Венгрии

Чиновники Евросоюза называют политическим кошмаром возможную встречу президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Будапеште, пишет влиятельная испанская газета El Pais со ссылкой на источник.

В четверг, 16 октября, в ходе телефонной беседы лидеры России и США договорились провести встречу в Венгрии в ближайшие недели.

Главы государств и правительств европейских стран прокомментировали итоги беседы, положительно отозвались о намерениях президентов обсудить украинский кризис за столом переговоров, выразили надежду на завершение конфликта.

«Перед микрофонами в Брюсселе утверждают, что встреча Трампа и Путина будет полезной, если она поможет добиться прогресса. В частном порядке несколько источников говорят о «политическом кошмаре», — отметил автор статьи.

Обозреватель заметил, что проведение встречи именно в Будапеште являет «пренебрежение Европой», ставит ряд европейских лидеров, высшее руководство ЕС и НАТО в неловкое положение.

На переговорах в Венгрии российский лидер может одержать дипломатическую победу, предупредил журналист.