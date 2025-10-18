Европейские лидеры обратились к Зеленскому после его встречи с Трампом

Несколько европейских лидеров поговорили с Владимиром Зеленским после его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление представителя правительства Британии.

Разговор состоялся по телефону. Европейские лидеры вновь заявили «о своей непоколебимой приверженности Украине», а также «справедливом и прочном мире» для Киева.

Премьер Великобритании предложил начать готовить мирное соглашение по Украине

«Лидеры согласились с тем, что дальнейшие дискуссии о том, как они могут поддержать Украину до и после прекращения огня, продолжатся на этой неделе, в том числе в рамках созыва "Коалиции желающих" в пятницу», — добавил пресс-секретарь.

В телефонной конференции участвовал генсек НАТО Марк Рютте.

Ранее аналитик Кошкович предупредил, что Зеленский прибегнет к терактам после провальной встречи с Трампом.