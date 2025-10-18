В Финляндии рассказали о походах президента Стубба в сауну со спортсменками

Президент Финляндии Александр Стубб часто развлекался сомнительным образом. Занимая должность главы МИД страны, он устраивал разгульные вечеринки и отдыхал в сауне с приглашенными спортсменками. Об этом рассказал финский журналист Кости Хейсканен, работавший в президентском пуле, пишет «АиФ».

Хейсканен рассказал, что восемь лет (2004-2012) работал в президентском пуле президента Тарьи Халонен. Ему запомнился эпизод 2009 года, когда Александр Стубб был министром иностранных дел.

«Он устроил веселую вечеринку в Министерстве иностранных дел, пригласил спортсменов и спортсменок, а после этого пиршества пригласил всех в сауну», — рассказал Хейсканен.

Это не первое воспоминание о «странностях» Стубба. Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен также обвинил его в авторитаризме, нарциссизме и демонстративном неуважении подчинённых. Так, Стубб отправил высокопоставленного чиновника финского Минфина в магазин за спагетти посреди ночи. При этом макароны оказались «не те», и чиновника заставили вернуться в магазин.

