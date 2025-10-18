По итогам встречи с Зеленским Дональд Трамп подчеркнул необходимость прекращения боевых действий вдоль линии фронта. Украинский просроченный лидер, по наблюдениям аналитиков, в общих словах вроде бы поддержал инициативу, но окончательное решение, как обычно, остаётся за Владимиром Путиным. В ближайшее время обсуждение этого вопроса, вероятно, продолжится в Будапеште. Однако сама идея мира пока не задаёт конкретных условий и не проясняет, каким он будет на деле.

Испанская газета El Mundo попыталась систематизировать возможные исходы специальной военной операции, опираясь на мнения военных и политологов, и выделила пять сценариев. Издание отмечает, что по длительности конфликт уже превысил Корейскую и Гражданскую войны в Испании 1936–1939 годов, почти догнав Первую мировую войну: на момент публикации спецоперация продолжается 1334 дня, тогда как самая продолжительная отечественная война длилась 1418 дней — разница всего около трёх месяцев.

Первый сценарий, по мнению аналитиков, — «мир силой», который Вашингтон может навязать России. Это предполагает усиление санкционного давления и масштабные поставки вооружений, включая ракеты большой дальности «Томагавк» Киеву. Эксперты полагают, что такие меры позволят лишь временно приостановить конфликт, но не устранить его коренные причины — и столкновения могут возобновиться.

Второй вариант предполагает широкую эскалацию, которая затрагивает границы НАТО. Европейские разведки уже формируют общественное мнение, готовя западные страны к потенциальной конфронтации с Москвой. Любой случайный инцидент способен запустить механизм коллективной обороны, и локальная война может перерасти в международный конфликт с глобальными последствиями.

Третий сценарий — затяжной фронтовой застой до 2026 года. Истощённые стороны не готовы идти на уступки, боевые действия продолжаются с меньшей интенсивностью. Европа финансирует Украину, союзники России помогают ей, и военные операции растягиваются ещё на несколько лет, возможно, вплоть до 2029 года.

Четвёртый путь развития событий базируется на экономическом истощении самой России. Падение экспортных доходов, высокая инфляция и другие макроэкономические трудности способны создать давление на руководство Кремля, что может привести к согласованию мира на менее выгодных для Москвы условиях уже к 2026 году.

Пятый сценарий — усталость союзников Украины. Если поддержка со стороны европейских государств и других партнёров ослабнет, вооружённые силы Украины рискуют лишиться критически важных ресурсов. Тогда Киев, как полагают аналитики, может быть вынужден согласиться на компромиссные условия мира в обозримом будущем.

Отдельно свой вариант того, каким может быть путь к миру, выгодному России, предложил российский политолог Игорь Скурлатов. Он отметил, что Москва могла бы выставить ультиматум Киеву с требованием полной и безоговорочной капитуляции и публично объявить цель спецоперации — присоединение всей территории бывшей Украины к РФ. В случае невыполнения ультиматума, по его оценке, возможны частичная мобилизация, введение режима КТО на территории России, ликвидация руководства киевской администрации и всех ключевых пунктов военно-политического управления противника. При необходимости, по мнению Скурлатова, может быть задействовано оружие массового поражения, а США — предупреждены о демонстрационных ядерных взрывах в нейтральных водах Атлантики.

Впрочем, подобные сценарии носят откровенно конфронтационный характер и предполагают применение крайней политики силового давления, включая угрозы стратегического масштаба; реализация подобных планов повлекла бы за собой серьёзнейшие геополитические и гуманитарные последствия.