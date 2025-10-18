Смысл отказа США встретить Зеленского в аэропорту раскрыли

Делегация США не встретила в аэропорту Вашингтона Владимира Зеленского, и это хороший знак. Об этом заявил в соцсети Норвегии Гленн Дизен.

По его словам, это может быть веским признаком того, что американцы не будут подавать Tomahawk Украине.

«США и Россия могут отступить от края пропасти ядерного Армагеддона», — заключил Дизен.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался поставлять Киеву ракеты Tomahawk. Зеленский рассказывать о договоренности с Трампом по Tomahawk отказался.