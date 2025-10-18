В России заявили, что Зеленский мог ударить Tomahawk по Европе

Президент США Дональд Трамп никогда не передаст Украине ракеты Tomahawk, поскольку для использования этого оружия нужны американские специалисты, а это значит прямое вовлечение Штатов в конфликт. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Люди, которые постоянно находятся в наркотической зависимости, могут те же Tomahawk отправить обратно кому-нибудь в Европу, кто им не нравится — тому же Орбану», — подчеркнул он.

Трамп заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в Белом доме о том, что в настоящий момент не намерен поставлять крылатые ракеты Tomahawk Киеву.

По данным источников портала Axios, глава Белого дома в ходе встречи обозначил, что в приоритете у Вашингтона сейчас стоит дипломатия, а поставки ракет станут для нее препятствием.

Визит Зеленского в Вашингтон 17 октября ознаменовался третьей встречей главы Украины с президентом США в 2025 году, которая продлилась чуть больше двух с половиной часов. Ей предшествовал продолжительный телефонный разговор лидеров США и России, по итогам которого была достигнута договоренность о проведении личной встречи в Будапеште. Аналитики полагают, что теперь характер визита Зеленского приобретает новую окраску: в Киеве выражают обеспокоенность тем, что предстоящие переговоры между Трампом и президентом России Владимиром Путиным могут оказать влияние на решения Соединенных Штатов относительно объемов и направлений военной помощи Украине.

