Предсказавший покушение на Трампа священник выступил с пугающим предупреждением

Американский христианский пастор, который точно предсказал покушение на Дональда Трампа, выступил с новым пугающим предупреждением для США. Брэндон Дейл Биггс заявил в 2024 году, что Бог показал ему видение о катастрофическом землетрясении магнитудой в десять баллов вдоль линии Нью-Мадридского разлома, которая проходит через Миссури, Арканзас, Теннесси, Кентукки и Иллинойс.

© Московский Комсомолец

Пастор из Оклахомы утверждает, что катастрофа разразится всего через три дня после попыток разделить Иерусалим с помощью предложенного решения о создании двух государств, описав это как "трехдневное окно", когда люди должны будут бежать.

"Господь сказал мне… Вы увидите трехдневное окно. Людям пора спасаться бегством", - заявил пастор в видеоролике в интернете, предупреждая о катастрофе, которая потенциально может привести к гибели сотен тысяч людей.

Это видение, пишет Daily Mail, вновь привлекло к себе внимание, когда Трамп официально утвердил мирный план Израиля и ХАМАСА после освобождения оставшихся израильских заложников в Газе. В то время как будущее Израиля и Палестины остается неопределенным, Биггс считает, что эти события могут спровоцировать опустошение в самом сердце Америки.

Пастор-«провидец» объяснил, что первоначальное землетрясение вдоль Нью-Мадридского разлома вызовет "цепную реакцию", включая повторный толчок магнитудой 6,5, который затронет районы от Тексарканы, штат Техас, до Оклахомы.

"Оно был таким большим, что на этом участке погибло 1800 человек, - рассказал о землетрясении из своего видения пастор Биггс. – Все дома из шлакоблоков были полностью разрушены до основания; они просто рухнули".

Биггс поделился своим видением в апреле прошлого года, а также своим предсказанием о покушении на убийство Трампа.

"Эта пуля пролетела у него над ухом и прошла так близко от головы, что пробила барабанную перепонку", - сказал он.

Три месяца спустя 20-летний Мэтью Крукс несколько раз выстрелил в Трампа, и один из выстрелов задел его ухо. Но пуля не разорвала его барабанную перепонку, напоминает Daily Mail.

Также во время этого эпизода Биггс сказал, что видел красные волны в Мичигане и Оклахоме во время выборов 2024 года, которые прошли в обоих штатах. Теперь, когда эти предсказания сбылись, всплыли фрагменты видеозаписи, на которой Биггс обсуждает крупное землетрясение в сейсмической зоне Нью-Мадрида (NMSZ).

"Землетрясение в Нью-Мадриде было очень сильным, и когда оно произошло, река Миссисипи вышла из берегов и потекла в другом направлении", - сказал он.

В 1811 и 1812 годах линия разлома вызвала три мощных толчка магнитудой от 7,5 до 7,7, которые потрясли центральную долину реки Миссисипи. Обрушились дымоходы и перевернулись лодки. Сельскохозяйственные угодья погрузились в воду и превратились в болота. Число погибших неизвестно, но эксперты не верят, что были массовые жертвы, поскольку в то время регион был малонаселенным.

Если бы такое землетрясение произошло сегодня, погибло бы более 5000 человек, но, по оценкам экспертов, число погибших при землетрясении магнитудой в десять баллов, возможно, составило бы от сотен тысяч до миллионов. Эксперты также заявили, что вероятность такого крупного землетрясения "практически равна нулю", отмечает Daily Mail.

Самым сильным из когда-либо зарегистрированных землетрясений было землетрясение в Вальдивии в Чили в 1960 году (магнитуда 9,5), которое произошло в зоне субдукции.

NMSZ - это система срединных континентальных разломов, а не зона субдукции, расположенная на побережье и подверженная гораздо более сильным землетрясениям, указывает Daily Mail. Хотя вероятность землетрясения магнитудой десять не исключена, ученые предполагают, что оно возможно только вдоль системы разломов протяженностью не менее 6200 миль. Зона NMSZ простирается на 150 миль.

Но научные данные не заставили Биггса отказаться от своего пророчества. На видео Биггс сказал, что видел вертолеты "Чинук", прилетевшие за помощью, и сказал: "Они летели так низко, что от них сотрясались дома".

Ученые заявили, что в ближайшие 50 лет в NMSZ, вероятно, произойдет крупное землетрясение магнитудой в шесть баллов или выше.

"Они не смогли доставить грузовики с продовольствием с востока на запад", - делится своими видениями Бриггс, отметив, что это произошло из-за того, что не осталось мостов.

Он добавил, что вся помощь доставлялась самолетами, но продовольствие и медикаменты перевозились через Миссисипи.

"Это было настолько плохо, что я помню, как это продолжалось несколько месяцев", - сказал Бриггс.

Во время своего выступления в израильском парламенте, известном как Кнессет, Трамп выразил надежду, что подписание соглашения официально положит конец многолетнему конфликту между Израилем и Газой, напоминает Daily Mail.

"Вы победили, - сказал президент израильским политикам. – Теперь пришло время превратить эти победы над террористами на поле боя в главный приз - мир и процветание для всего Ближнего Востока".

Трамп пообещал помочь восстановить Газу и призвал палестинцев "навсегда свернуть с пути террора и насилия".