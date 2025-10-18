Зеленскому не дали общаться с журналистами на территории Белого дома

Владимиру Зеленскому пришлось провести пресс-конференцию за ограждением Белого дома, а не на его территории, что свидетельствует об изменении формата дипломатических встреч. Соответствующие фотографии были опубликованы в СМИ.

Украинский лидер находился в резиденции президента США менее двух с половиной часов, после чего организовал общение с представителями прессы.

Мероприятие для журналистов состоялось в общественном парке за пределами Белого дома. Судя по фотоматериалам, парк был временно закрыт для посетителей, а присутствие было ограничено аккредитованными журналистами и сотрудниками правоохранительных служб.

Трамп посмеялся над ответом Зеленского

Ранее сообщалось, что прибывшего в Вашингтон Зеленского не встречали официальные представители администрации. Его разместили в гостевой резиденции неподалеку от Белого дома, однако встреча с Трампом началась с задержкой, поскольку американский президент не спешил завершать предыдущее запланированное мероприятие.

Также стало известно, что украинская делегация прибыла на переговоры в Белый дом с несколькими картами, на которых, по всей видимости, обозначены объекты, имеющие важное значение для военного потенциала и экономики России.

Собеседник агентства в составе украинской делегации сообщил, что Владимир Зеленский и его команда на эту встречу с президентом США Дональдом Трампом также привезли несколько карт, играющих существенную роль в диалоге с американским лидером.

По его словам, на этих картах отмечены уязвимые места российской оборонной промышленности и военной экономики, воздействие на которые якобы может заставить РФ «прекратить войну».