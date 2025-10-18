Стармер сделал Трампу предложение касательно Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил президенту США Дональду Трампу создать проект мирного соглашения по Украине. Об этом со ссылкой на источник сообщает портал Axios.
Отмечается, что генсек НАТО Марк Рютте, в свою очередь, предложил провести срочное совещание между советниками европейских лидеров по национальной безопасности.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц понадеялся на мирное урегулирование конфликта на Украине в связи со встречей Трампа с президентом России Владимиром Путиным.