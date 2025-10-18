В подполье раскрыли судьбу лишенного гражданства мэра Одессы

Экс-мэра Одессы Геннадия Труханова, которого ранее лишили гражданства Украины, ждёт депортация, а также отъём бизнеса. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель одесского подпольного движения Stop Grave. Он отметил, что решения по Труханову будет принимать Владимир Зеленский.

«Ждёт его — возможная депортация, гонения и отжим бизнеса», — добавил собеседник агентства.

Мэр Одессы высказался о возможном лишении гражданства Украины

Ранее сообщалось, что лишённый гражданства экс-мэр Одессы обвинил супругу главы ОВА в наличии у неё паспорта России.