Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление перед журналистами по итогам переговоров с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом на украинском языке, однако потом поспешил перейти на английский. Это попало на трансляцию брифинга, опубликованного агентством Reuters.

Выступление Зеленского после встречи с Трампом началось с конфуза
© Global Look Press

Сначала Зеленский на украинском сказал, что хотел бы поблагодарить Трампа. Однако в середине речи он перешел на английский, извинившись перед журналистами.

«Простите... я забыл, что я в Соединенных Штатах», — признался украинский лидер.

Ранее стало известно, что наряд президента Украины, прибывшего на встречу с Дональдом Трампом, вновь привлек внимание журналистов. Один из представителей СМИ, задавая вопрос Зеленскому, отметил, что тот выглядит прекрасно, и обратил внимание на его костюм, но получил резкий ответ.