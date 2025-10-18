Axios: Трамп заявил Зеленскому, что не намерен поставлять «Томагавки» на Украину

Глава американской администрации Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что США в настоящее время не планируют поставлять ракеты «Томагавк» на Украину.

Такую информацию приводит портал Axios со ссылкой на источники, по словам которых Зеленский настаивал не поставке «Томагавков» на Украину, но встретил отпор со стороны Трампа.

«...Трамп заявил… Зеленскому, что он не намерен поставлять ракеты большой дальности «Томагавк», по крайней мере, на данный момент», — отмечается в публикации.

Ранее сам Трамп выразил надежду, что конфликт на Украине удастся завершить без передачи «Томагавков» Киеву.