Зеленский после встречи с Трампом в Вашингтоне заявил, что забыл, где находится

Украинский президент Владимир Зеленский начал свое выступление перед журналистами по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на украинском языке, но затем перешел на английский, заявив, что «забыл, что находится в Соединенных Штатах».

Сначала он на украинском сказал, что хотел бы поблагодарить главу Белого дома. Но в середине своей речи украинский лидер перешел на английский язык, извинившись перед представителями СМИ.

— Простите, я забыл, что нахожусь в США, — сказал глава Украины, передает РИА Новости.

Дональд Трамп сказал на встрече с Владимиром Зеленским, что настало время пойти на сделку и закончить конфликт.

Добиться окончания конфликта между РФ и Украиной лучше без передачи Америкой дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Об этом 17 октября заявил Трамп на встрече с Зеленским.

Глава Министерства войны Соединенных Штатов Пит Хегсет сообщил, что Киев через закупки странами Европы получит от США «огневую мощь». Он отметил, что взятые на себя европейцами «обязательства» вскоре превратятся в «возможности» для украинцев.